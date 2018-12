De Warmste Week, een Vlaamse variant van de Nederlandse 3FM Serious Request, heeft dit jaar 17,3 miljoen euro opgebracht, een nieuw record. Dat is bekendgemaakt tijdens de slotshow in Wachtebeke.

Het geld is ingezameld via 12.495 acties en gaat naar 1986 goede doelen. Vorig jaar lag de opbrengst voor het eerst hoger dan 10 miljoen euro (10,8).

Net als bij 3FM Serious Request kunnen luisteraars van Studio Brussel verzoeknummers aanvragen en worden er tal van geldinzamelingsacties gehouden.

Het centrale punt van de actie was het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Afgelopen week brachten 82.000 mensen daar een bezoekje uit sympathie, om geld af te geven of vanwege presentatoren Michèle Cuvelier, Eva De Roo en Otto-Jan Ham. Ook de Vlaamse variant is al enkele jaren geleden gestopt met het Glazen Huis.