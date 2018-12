De actie 3FM Serious Request: Lifeline heeft 1.308.889 euro opgehaald. Dat werd maandagavond in TivoliVredenburg in Utrecht bekendgemaakt, waar de actie eindigde.

Van 18 tot en met 24 december maakte de radiozender samen met het Rode Kruis de zogeheten 'Lifeline'. 24 uur per dag liepen drie teams van twee dj's langs verschillende acties die geld moesten opleveren voor goede doelen in binnen- en buitenland. De week eindigde maandag in TivoliVredenburg, waar de Serious Request-actie in 2004 begon.

De drie goede doelen waar de zender dit jaar geld voor ophaalt, zijn reanimeren in Nederland (daar gaat 477.963 euro naartoe), bescherming tegen natuurgeweld (378.963 euro) en noodhulp bij oorlog en conflicten (451.963 euro).

Voorgaande jaren werd de actie van de radiozender met een Glazen Huis gehouden. Het is voor het eerst dat verschillende dj-duo's door het land wandelen om geld op te halen.

Sharid Alles, zendermanager van NPO 3FM, meldt in een verklaring: "We zijn ontzettend trots dat we met deze eerste editie van dit nieuwe concept Nederland in actie hebben kunnen laten komen voor het Rode Kruis en dat we daarmee dit prachtige bedrag hebben opgehaald waar honderdduizenden mensen mee geholpen kunnen worden. Ook is het ons gelukt om veel aandacht te genereren voor de drie goede doelen. Bewustwording rondom deze goede doelen van het Rode Kruis is waar 3FM Serious Request: Lifeline ook om draait."

Janssen en Renkema zagen op tegen lange tocht

Dj's Rob Janssen en Jorien Renkema liepen van Weert naar Utrecht, terwijl Sander Hoogendoorn en Eva Koreman hun tocht op Vlieland begonnen. Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen vormden het derde en laatste duo.

Janssen en Renkema hadden ruim 171 kilometer voor de boeg, iets minder dan de 179 kilometer die Hoogendoorn en Koreman moesten afleggen. Van der Molen en Verkoeijen, die Hengelo als startpunt hadden, liepen 169 kilometer. In totaal waren er 916 acties en werd er 494 kilometer gelopen.

Naast de verschillende acties die werden georganiseerd door luisteraars, werd in TivoliVredenburg ook een festival georganiseerd waar luisteraars terechtkonden voor optredens, workshops en lezingen

Zowel Janssen als Renkema zagen behoorlijk op tegen de lange tocht. "Van de groente naar de vleeswaren vind ik al ver", reageerde Janssen. "Waarschijnlijk moet je het alleen doen", grapte hij tegen zijn collega. "Ik ben ook niet echt een wandelaar", gaf Renkema toe. "In die zin zie ik nog veel ellende voor ons."

3FM kondigde aan zich 'te beraden'

De toekomst van Serious Request leek onzeker toen 3FM eerder dit jaar aankondigde zich "te beraden". Er gingen geruchten dat de zender helemaal geen actie wilde opzetten. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd ook de locatie van het huis niet ruim van tevoren bekendgemaakt.

Na de eerste dag van 3FM Serious Request: Lifeline was 432.848 euro opgehaald voor het Rode Kruis. Zaterdag stond de teller op ruim 7 ton. Vorig jaar stond de tussenstand na dag één op meer dan 9 ton. Aan het einde van de actieweek was het totaal toen 5,3 miljoen euro, de laagste opbrengst in tien jaar tijd.

