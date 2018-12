Sharid Alles, de nieuwe zendermanager, vindt het belangrijk dat binnen 3FM ook de kleine successen gevierd worden. "We zouden gek zijn om te stoppen met Serious Request", zegt ze tegen NU.nl.

Maandagavond komt de eerste editie van Serious Request: Lifeline tot een einde. De afgelopen week liepen meerdere 3FM dj-koppels door heel Nederland om geld in te zamelen voor het Rode Kruis.

Dat de opbrengst dit jaar lager zou komen uit te vallen dan tijdens alle voorafgaande edities, toen de benefietactie nog in het Glazen Huis plaatsvond, leek vooraf al duidelijk.

Maar dat was voor Alles geen reden om niet met de actie door te gaan. Volgens haar mag de aandacht gerust op de kleine successen gericht worden.

"Sander (Hoogendoorn, red.) en Eva (Koreman, red.) werden in Wieringerwerf opgevangen door een hele rij trekkers. Jorien Renkema en Rob Janssen hebben Brabant op zijn kop gezet en werden door een dweilorkest begeleid. Dat is ook 3FM, dat is ook Serious Request: Lifeline en dat zijn ook succesjes. We zouden gek zijn geweest als we helemaal waren gestopt. Ik ben gigantisch trots op iedereen die heeft meegewerkt om dit in drie maanden tijd uit de grond te stampen."

Terugkeer Glazen Huis

Vergelijkingen met voorgaande edities lijken ook om een andere reden onnodig volgens Alles: "Ik zie dit als een eerste editie, niet als de vijftiende. Het is een nieuw concept, met een nieuw team en nieuwe techniek."

Dat het Glazen Huis binnenkort weer terug zal komen, lijkt haar overigens niet waarschijnlijk.

"Zeg nooit nooit, maar nee. Het was prachtig zoals het was, maar we moeten kijken of we Serious Request Lifeline kunnen laten terugkeren of uitbouwen."