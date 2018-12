Misdaadverslaggever John van den Heuvel wordt nog altijd zwaar beveiligd. Eind 2017 werd de beveiliging van de journalist opgeschroefd. De dreiging is volgens Van den Heuvel sindsdien niet afgenomen.

Toch wil de journalist van De Telegraaf geen stap terug doen in zijn werk. "Dat zou om meerdere redenen niet goed zijn. Ik heb een hartstikke leuke baan, die ga ik toch niet laten afpakken door een paar criminelen, die denken dat ze journalisten, burgemeesters, politie of justitie kunnen bedreigen", aldus Van den Heuvel in een video op de website van De Telegraaf.

De misdaadjournalist blijft nuchter onder de extra benodigde beveiliging. "Laatst was het precies een jaar geleden, dus toen maakte ik met de beveiligers nog gekscherend een grapje dat dit de eerste verjaardag was."

Dit jaar werd er een aanslagpoging gedaan op het gebouw van TMG, waar onder meer de redactie van De Telegraaf in gevestigd is. Volgens Van den Heuvel heeft de politie "zicht op een mogelijke verdachte". De aanslag zou in verband worden gebracht met een eerdere aanslag op de redactie van Panorama.

De aanslag had "veel dramatischer" kunnen aflopen, denkt Van den Heuvel. "Als de dader erin was geslaagd het voertuig naar binnen te rijden, was het gebouw misschien wel voor een heel groot deel in vlammen opgegaan. Sommige commentatoren en columnisten onderschatten de impact van zoiets. Ik denk dat je dat pas ondervindt als je er zelf slachtoffer of onderdeel van bent."