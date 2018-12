Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Documentaire: 2Doc: The Raft

22.45-0.18 uur op NPO 2

De Spaanse antropoloog Santiago Genovés hield in 1973 een experiment: hij zette vijf mannen en zes vrouwen voor drie maanden op een vlot. Hij koos de meest aantekkelijke deelnemers, waardoor project Acali al gauw werd omgedoopt tot 'The Sex Raft'. 45 jaar later kijken zeven deelnemers terug.

Amusement: De Nationale 2018 Test

20.30-21.55 uur op NPO 3

Sophie Hilbrand blikt terug op 2018 en zal daarbij de volgende onderwerpen niet overslaan: Brexit, privacywet, warme zomer en #metoo. De kennis van zowel het publiek als van zeven bekende Nederlanders wordt getest aan de hand van 25 vragen, verdeeld over vijf categorieën. Wie weet het meest over het voorbije jaar?

Documentaire: Dat zijn geen grappen

21.55-22.55 uur op NPO 3

2018 gaat de boeken in als het jaar waarin werkelijk alles ter discussie gesteld werd. Goed hoor, een wereld in transitie, maar daar moet wél een beetje bij gelachen kunnen worden. Want als de humor verdwijnt, is er geen weg meer terug. Een documentaire over de grens van de grap.

Film: Soof

20.30-22.35 uur op RTL 4

Soof is bijna veertig en ze heeft alles: kinderen, een man, een eigen bedrijfje en een mooi huis. Toch vraagt ze zich af of er niet meer is in het leven. Als Soof tijdens een etentje choreograaf Jim ontmoet, hebben ze meteen een klik. De film was een grote hit en gaf het startsein voor een tweede deel, een serie én een musical.

Film: Frozen

20.30-22.45 uur op SBS6

Met Frozen keert Disney terug naar het genre waarop het al jaren patent heeft: een avontuurlijk sprookje met beeldige prinsessenzusjes en een ijsblokkenhakker op de witte eland. Prinses Anna is samen met bergbeklimmer Kristoff op zoek naar haar zus, de sneeuwenkoningin Elsa.