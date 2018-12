Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportageserie: Evenblij maakt vrienden

22.10-22.55 uur op NPO 1

Frank Evenblij vertelde in DWDD al over zijn ontmoetingen met zanger en The Police-oprichter Sting. Verder gaat Evenblij op stap met André Hazes, Nikki de Jager, Edwin Evers en de Noorse popmuzikant Jo Nesbø.

Muziek: André Rieu's mooiste filmmelodieën, een avond vol romantiek

20.35-22.10 uur op NPO 1

De Britse popster Ed Sheeran verdiende in 2018 van alle artiesten het meest met shows. Op de tweede plek staat André Rieu. De violist verkocht meer dan 700.000 kaartjes. In de show van vanavond hoor je melodieën uit filmklassiekers als The Godfather, Titanic en Sister Act.

Bakwedstrijd: CupCakeCup

18.15-18.40 uur op NPO 3

Het succes van Heel Holland Bakt is niet onopgemerkt gebleven. De meester-patissier uit het populaire bakprogramma, Robèrt van Beckhoven, is vanavond te zien als jurylid voor de juniorvariant. Tien kinderen proberen in CupCakeCup om de beste cupcake te maken.

Film: Lion

21.00-23.00 uur op NPO 3

Dit drama vertelt het waargebeurde levensverhaal van Saroo Brierley. Het Indiase jongetje raakt op jonge leeftijd zijn familie kwijt. Vervolgens komt hij terecht in een weeshuis en wordt hij geadopteerd door een Australisch koppel. Pas 25 jaar later gaat hij op zoek naar zijn Indiase familie.

Amusement: All You Need Is Love-kerstspecial

20.30-23.30 uur op RTL 4

Robert ten Brink herenigt traditiegetrouw weer families en geliefden uit alle windstreken, omdat niemand met Kerst alleen mag zijn. Nog meer mooi nieuws: dit jaar doen voor het eerst kijkers mee met de spectaculaire stewardessendans op Schiphol.

