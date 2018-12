Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Documentaire: De wilde stad

18.25-20.00 uur op NPO 1

Filmkater Abatutu neemt je mee op reis door zijn woonplaats Amsterdam, waar de mensen haast hebben. Niemand heeft oog voor de dierenwereld. Op de meest onwaarschijnlijke plekken in Amsterdam blijken dieren te leven. Het commentaar van Abatutu (stem van Martijn Fischer) is hilarisch.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in januari.

Muziek: Kerstfeest in de stad

20.25-21.45 uur op NPO 1

In plaats van op de Dam in Amsterdam, wordt het kerstfeest gevierd op het Grotekerkplein in Rotterdam. Er zijn optredens van Tino Martin, Berget Lewis, Kaj van der Voort en Anneke van Giersbergen. Wil je hierna nog in de kerstsfeer blijven? Bekijk dan dit lijstje met de tien allerbeste kerstfilms die ooit zijn gemaakt.

Reportageserie: Bijzondere dagen in Nederland

21.45-22.45 uur op NPO 1

In deze documentaire van Michel van Erp zien we hoe het er tijdens de kersperiode aan toe gaat in het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam. Medewerkers zetten hun beste beentje voor om de patiënten toch een onvergetelijke Kerst te bezorgen. Het zijn dagen waar leven en dood door elkaar lopen en familiebanden versterkt worden.

Film: Pak van mijn hart

20.30-22.15 uur op RTL 4

De twee totaal verschillende broers Tom en Niek runnen het kledingverhuurbedrijf van hun vader. Tijdens de voorbereidingen op de feestmaand doet de mooie Julia de broers een aanbod, waardoor alles anders wordt. Heb je hierna zin in meer kerstfilms? Bekijk dan dit lijstje met de tien beste kerstfilms op Netflix.

Film: Love Actually

20.30-23.10 uur op Net5

Een caleidoscoop van kleine lijntjes en gebeurtenissen toont het onderwerp liefde steeds van een andere kant. Zo is er de prille liefde, kalverliefde, totaal onbereikbare liefde, ontrouwe liefde en ga zo maar door. Het blijft een klassieker voor de feestdagen.

Bekijk ook het artikel elf redenen waarom Love Actually de beste kerstfilm aller tijden is.