Glennis Grace denkt dat de ruzie met een woedende automobilist, die een gesprek tussen haar en de Amsterdamse stadszender AT5 in 2011 verstoorde, was gepland.

"Ik denk het echt", zegt Grace tegen NU.nl.

"AT5 ging echt slecht toen. Ik wilde dat interview eigenlijk al niet doen, maar ik kende Frank Awick (voormalig interviewer van AT5, red.) al heel lang. Ik vond hem best wel irritant, maar het was ook een soort haat-liefdeverhouding."

Het interview in het bewuste fragment vindt plaats in de Amsterdamse Jordaan, waar Grace is geboren en opgegroeid. Tijdens het gesprek staan Grace en Awick op een relatief drukke straat.

Een passerende automobilist die de hoek om wil rijden neemt volgens de zangeres niet voldoende afstand, waarop ze hem voor "klerelijer" uitmaakt. De automobilist stapt vervolgens uit en dreigt Grace te mishandelen. De confrontatie eindigt na een stevige woordenwisseling.

"Het was allemaal te toevallig. Als ik erop terugkijk, denk ik: zij wisten gewoon hoe ik zou reageren", zegt Grace.

'Ze gooit mijn naam te grabbel'

"Het voorval met Glennis is absoluut niet gepland", laat Frank Awick aan NU.nl weten.

"Het is zo echt als het leven zelf en zij zegt in het interview dat we wisten hoe zij zou reageren. Dat is een onjuiste beschuldiging. Ik heb Glennis hoog zitten, ben grote fan van haar muziek en erg geschrokken dat ze zegt dat ik dit in scène heb gezet. Ze gooit daarmee mijn naam te grabbel, en beschuldigt ook AT5 onterecht. En dan zegt ze ook nog dat ze mij irritant vindt. Nooit iets van gemerkt, had liever dat ze dit persoonlijk had gezegd dan dit via de media te vernemen. Ik wens Glennis veel succes met haar plannen in Amerika en blijf genieten van haar prachtige stem."