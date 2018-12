Glennis Grace dankt haar deelname aan het Amerikaane talentenprogramma America's Got Talent (AGT) niet aan haar voormalige managers, maar aan een YouTube-video die in 2017 viral ging.

"Toen iemand van America's Got Talent mij vertelde dat ze me op YouTube hadden ontdekt, stonden zij (de managers, red.) ernaast. Ik zei: 'Maar jullie hebben mij verteld dat jullie dit mogelijk hadden gemaakt.' Dat was best een beetje pijnlijk", zegt de succesvolle zangeres tegen NU.nl.

Video inmiddels bijna drie miljoen keer bekeken

De zangeres haalde afgelopen september de finale van het populaire programma, maar zag de winst naar de illusionist Shin Lim gaan. Niet lang na de finale werd de samenwerking tussen het management en Grace verbroken.

De desbetreffende YouTube-video die ervoor zorgde dat de Amsterdamse artiest bij AGT terechtkwam, is een live uitvoering van Whitney Houstons Run to You, gezongen tijdens het evenement Ladies of Soul. De video is ondertussen bijna drie miljoen keer bekeken.

Volgens Grace zijn er meerdere mensen in dienst van AGT actief op sociale media naar nieuwe talenten en deelnemers aan het zoeken.