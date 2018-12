De amateurbakkers in Heel Holland Bakt hebben ook zondag weer een groot kijkerspubliek getrokken. Bijna drie miljoen mensen zagen de speciale kerstaflevering van het bakprogramma.

Daarmee was het Omroep MAX-programma op NPO 1 weer veruit het best bekeken programma op primetime.

Het best bekeken alternatief was de romantische film Me Before You op RTL 4, waar ruim 754.000 mensen naar keken. Joris' Kerstboom trok op NPO 2 560.000 kijkers.

Naast Heel Holland Bakt wisten slechts twee andere programma's boven het miljoen te scoren. Het NOS Journaal van 20.00 uur bereikte 2,6 miljoen kijkers en Studio Sport Eredivisie trok er 2,4 miljoen.