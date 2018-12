Humberto Tan kan nog steeds niet naar zijn oude talkshow RTL Late Night kijken.

"Ik trek dat nog steeds niet zo goed", zegt de presentator zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune. "Ik mis het wel enorm, RTL Late Night zit in mijn bloed."

Terugkijkend op 2018 is de presentator van mening dat het een "roerig" jaar was. "Ik ben niet heel erg van het terugkijken, maar het afgelopen jaar was natuurlijk gedenkwaardig. Er is veel gebeurd, met name rondom RTL Late Night. 2018 is zeker een jaar waarover ik over tien jaar nog steeds na zal denken."

Tan nam in juni gedwongen afscheid als presentator van RTL Late Night. Hij werd opgevolgd door presentator Twan Huys, die het programma moest vernieuwen en voor betere kijkcijfers moest gaan zorgen. Toch weet de kijker het vernieuwde RTL Late Night nog steeds niet te vinden en zijn de kijkcijfers niet verbeterd.

Tan vindt nieuw programma VTBL spannend

Tan presenteert vanaf 20 januari het nieuwe voetbalprogramma VTBL van RTL. De show moet het gat opvullen dat Voetbal Inside heeft achtergelaten door naar Veronica (Talpa) te vertrekken.

De presentator laat weten het best spannend te vinden om na het stoppen van RTL Late Night weer te beginnen aan een nieuw avontuur. "De programma's die ik nu doe, zijn vaste formats en draaien minder om de persoon. Bij VTBL is dat wel zo, waardoor je dus kwetsbaarder en vatbaarder voor kritiek bent", aldus Tan.