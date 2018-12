Dansprogramma Dance Dance Dance is volgend jaar niet meer te zien op RTL 4, maar op SBS 6.

Dat vertelde presentatrice Renate Gerschtanowitz vrijdagavond in de vroege editie van Shownieuws.

RTL 4 zond het programma uit op zaterdagavond. Het is nog niet bekend op welke dag het wordt uitgezonden bij SBS. "Maar dat het komt, is een feit", aldus Gerschtanowitz.

Dance Dance Dance is een programma van John de Mols Talpa en was sinds 2015 te zien bij RTL. Bij de eerste drie seizoenen was de presentatie in handen van Chantal Janzen en Jandino Asporaat. In het vierde seizoen, dat afgelopen najaar eindigde, nam Humberto Tan het over van Asporaat.

"Als de prijs- en kwaliteitsverhouding uit elkaar gaan lopen, varen we onze eigen koers", laat een woordvoerder van RTL weten. "Maar dit betekent niet dat er op RTL niet meer gedanst wordt." Op de zender wordt onder meer Time to Dance uitgezonden.

Ook It Takes 2 van RTL naar SBS

Eind vorige maand werd al bekend dat Talpa's zangprogramma It Takes 2 verhuist van RTL naar SBS.

Verder liet De Mol, die met Talpa eigenaar is van SBS 6, afgelopen week in Pauw weten dat hij The Voice ook graag naar SBS zou willen halen.

"Ik wil graag The Voice meenemen naar SBS. En of dat kan? Dat moet je vragen aan de 44 advocaten van Talpa en RTL die daar nu mee bezig zijn."

De afgelopen maanden stapten verder diverse presentatoren over van RTL naar Talpa, onder wie Johnny de Mol, Gordon en het VI-trio Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

Verder liet Linda de Mol al meerdere keren weten dat ze ook niet afwijzend staat tegenover een overstap naar SBS.