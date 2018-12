Beau van Erven Dorens had het wel zien zitten om RTL Late Night met Albert Verlinde te presenteren na het vertrek van Humberto Tan.

Ongeveer een jaar geleden bespraken de twee het idee, vertelde Van Erven Dorens vrijdag in de afscheidsshow van Edwin Evers op Radio 538.

"Toen was al duidelijk dat Humberto ermee op ging houden", aldus de presentator, die eerder met Verlinde samen te zien was in RTL Boulevard. "Ik dacht: wat als wij nou met z'n tweeën, als twee Muppets, Bert en Ernie, terugkomen?"

RTL was volgens Van Erven Dorens echter niet onder de indruk. "Ik had het wel mooi gevonden." Uiteindelijk werd Twan Huys binnengehaald als opvolger van Tan.

Verlinde presenteert vanaf begin januari samen met Jan Versteegh het nieuwe entertainmentprogramma 6 Inside op SBS.

'Ook benaderd voor ochtendprogramma Sky Radio'

De 47-jarige Van Erven Dorens vertelde verder dat hij door John de Mol benaderd werd om de ochtendshow op Sky Radio, onderdeel van Talpa, te gaan presenteren.

"John de Mol appte me vorig jaar met een foto van Marieke Elsinga en mij op Sky Radio. Dat was nog voordat Marieke op Qmusic zat", vertelde Van Erven Dorens, zoals te horen is in een fragment van Radiofreak. "Hij heeft er dus wel echt oog voor."

Eerder was er sprake van dat het voormalige radioduo Mattie Valk en Wietze de Jager een ochtendprogramma zou maken voor Sky Radio. Later bleek echter dat Valk toch verderging bij Qmusic. Dit leidde tot een breuk.