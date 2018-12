Edwin Evers heeft vrijdag om 18.00 uur na een marathonuitzending van twaalf uur afscheid genomen van zijn radioshow Evers Staat Op.

In de laatste minuten van zijn afscheidsshow bedankte de radio-dj onder meer zijn collega's, zijn luisteraars en zijn familie. "Ik stop vandaag met iets wat ik altijd graag heb willen doen. Toen ik jong was, wilde ik niet gewoon radio maken: ik wilde een ochtendshow. Dat was mijn grote droom."

Op 1 januari 1998 begon hij met Evers Staat Op bij 3FM en sinds 2000 was het programma te horen bij Radio 538. "Ik heb me hier altijd als een vis in het water gevoeld. Ik heb hier, op radiogebied, de allermooiste tijd van m'n leven gehad. Als ik terugkijk, kan ik alleen maar blij worden."

"Terugkijkend op de ochtendshow zie ik het als een soort roadtrip die me op geweldige plekken heeft gebracht. Het waren bijzondere en vreemde wegen die me brachten tot hier. Maar nu wil ik heel even de auto aan de kant zetten en genieten van het uitzicht. En ik wil al mijn luisteraars, vrienden en familie heel erg bedanken. Heel graag tot snel."

Verrassingen in de uitzending

Voor het laatste nummer in het programma riep Evers de hulp in van BLØF. "Voor mij was één ding duidelijk toen ik nadacht over deze dag: aan het eind van de show moest livemuziek komen", zei Evers voor hij de band aankondigde. "En er was er maar één die dat mocht doen."

De Zeeuwse band speelde het nummer Vreemde Wegen. "Dit is de grootste eer die ik me kan voorstellen", reageerde BLØF-zanger Paskal Jakobsen.

Zijn laatste uitzending was verder gevuld met verrassingen. Zo werd achter het pand van Radio 538 de Evers Staat Op Weg onthuld, in het bijzijn van alle 538-dj's en burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum.

"Zo blijf je eeuwig verbonden aan je geliefde Hilversum", zei Broertjes. Coen Swijnenberg, Sander Lantinga en Frank Dane verzorgden de onthulling.

'Ik laat het maar een beetje over me heen komen'

Verder kwamen verschillende BN'ers langs, onder wie Glennis Grace, Gerard Joling en Guus Meeuwis. Ook premier Mark Rutte bracht hem een bezoekje.

"Ik laat het maar een beetje over me heen komen", zei Evers tijdens de uitzending. "Het is een komen en gaan van mensen. Soms weet ik niet eens wie er komt. Het zijn allemaal mensen die we de afgelopen jaren veel gesproken hebben."

De radiomaker uit Hardenberg houdt er niet van om in het middelpunt van de belangstelling te staan, maar kwam er bij zijn afscheid niet onderuit."Met zo'n afscheid is dat zo. Daar moeten we met zijn allen maar gewoon van genieten. Het programma heeft lang gelopen, daar mogen we best trots op zijn met z'n allen. Dat zijn we ook."

Evers wil zich de komende tijd meer gaan bezighouden met zijn eigen band en het schrijven van muziek. Bij het aankondigen van zijn afscheid benadrukte Evers al dat hij de radiowereld niet helemaal achter zich laat. "De kans dat ik terugkom, is 120 procent. Dit is dan ook geen afscheid, maar een restart met een kleine tussenpauze."