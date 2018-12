Voor veel mensen is het kijken van de kerstspecial van All You Need Is Love, waarin geliefden weer bij elkaar worden gebracht, dé traditie op 24 december. Robert ten Brink beleeft ook aan de 27e editie nog veel plezier.

Dit jaar is er volgens Ten Brink een recordaantal mensen die in de studio verrast worden, zegt hij in gesprek met NU.nl. Hierbij zitten ook veel mensen die hun geliefde of familie niet kunnen zien omdat zij geen visum kunnen krijgen. "Voor veel mensen is dit onhaalbaar, maar bij ons lukt het soms wel", vertelt de presentator.

Ook op Schiphol krijgt het team van het liefdesprogramma extra veel voor elkaar. "Als een van de weinige programma's hebben wij daar carte blanche, we mogen ook opnames maken achter de douane. Omdat er tegenwoordig zo veel programma's zijn die willen opnemen op het vliegveld, is het bijzonder dat wij dit wel mogen."

Verder kunnen de kijkers in de kersteditie van All You Need Is Love een bijzondere hereniging verwachten, vertelt Ten Brink. "Zeventien jaar geleden brachten we in het programma een meisje en haar Zuid-Afrikaanse vriend bij elkaar. Zij zijn nog steeds samen en wonen in Zuid-Afrika, maar zij mist haar familie ontzettend."

'We zitten soms met dichtgeknepen kelen bij de opnames'

Het is alweer de 27e kerstspecial die Ten Brink presenteert. "Het blijft fantastisch", vindt de presentator. "Het is het allerleukste programma om te maken, en eigenlijk is de voorpret ervan nog leuker dan de opnames zelf."

Veel mensen moeten tijdens het kijken van All You Need Is Love één of meerdere traantjes laten. Ten Brink schiet zelf ook weleens vol. "Ja, we zitten soms met dichtgeknepen kelen bij de opnames. Dat heeft een beetje te maken met het gungevoel, zoals de kijker dat ook heeft. Dat kan een woord zijn, een zinnetje, opmerking, de manier waarop iemand doet of is."

Ten Brink is ondanks de lange levensloop van All You Need Is Love nog niet bezig met een eventuele opvolger, mocht hij ooit stoppen met de presentatie. "Vooralsnog staat All You Need nog op mijn planning. En als ik ooit stop, is het de vraag of het wel door moet gaan. Misschien een paar jaar niet, en dat het daarna wordt gemaakt op een andere manier."

De presentator, die ook wel 'Dr. Love' wordt genoemd en het programma steevast afsluit met de gevleugelde uitspraak "Niemand mag met Kerst alleen zijn", heeft ook nog advies voor mensen die als vrijgezel de feestdagen doorbrengen: "Twee liefdestabletten per dag, en kom na de Kerst maar weer op consult."

De All You Need Is Love Kerstspecial is op Kerstavond om 20.30 uur te zien bij RTL4.