Volgens The voice of Holland-presentator Martijn Krabbé hoeft RTL niet te vrezen voor de uitspraak van John de Mol, die eerder deze week in Pauw vertelde dat hij bezig is om het programma naar SBS6 te halen.

"Als The Voice naar SBS gaat, is die zender niet opeens een succes, hoor", vertelt Krabbé vrijdag in het AD. "En ook aan de andere kant: als je het weghaalt bij RTL, ligt RTL echt niet opeens op z'n gat."

"Er is geen presentator groter dan een programma en geen programma groter dan een zender. Het verliezen van The Voice zou voor RTL een enorm gemis zijn, maar geloof me: ik werk hier nu 25 jaar, onze voorraad talent, creativiteit en slagkracht als het gaat over investeringen, is groot genoeg om dat op te vangen. En kijk ook eens naar het nieuwe programma van Art Rooijakkers (Praat Nederlands Met Me), dat goed is voor 1,5 miljoen kijkers."

De presentator zegt wel te begrijpen waarom De Mol het programma naar SBS6 wil halen. "Ik kan me voorstellen dat het voor hem belangrijk is om een van zijn grootste hits naar zijn eigen zender te halen, maar iedereen doet nu zo paniekerig. Hebben mensen enig idee hoe groot RTL is?"

Ook zou Krabbé volgend seizoen gewoon weer The Voice presenteren, zo vertelt hij. "Ik ben in elk geval gevraagd om de zomer van 2019 vrij te houden. Ik ga ervan uit dat dat niet voor een barbecue is."