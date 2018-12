Jan Bronninkreef, die donderdag werd gekroond tot winnaar van Expeditie Robinson 2018, ziet zichzelf in de toekomst zijn baan als boer combineren met een televisiecarrière.

"Beroemd worden is voor mij geen doel op zich. Het is nu leuk natuurlijk, maar het is niet mijn doel geweest. Dat is ook niet waarom ik meedeed, maar nu het me zo overkomt, zou ik best wat op televisie willen doen", aldus de 54-jarige boer in gesprek met NU.nl.

Bronninkreef won in de finale van oud-hordeloper Gregory Sedoc en mede-onbekende Nederlander Dominique Hazeleger. Op het podium van een uitverkocht Ziggo Dome vertelt Bronninkreef dat hij het echte boerenleven graag met Nederland wil delen.

"Om dat echt te laten zien. Er worden de afgelopen jaren emmers vol bagger over de agrarische sector uitgestort, wat soms kant noch wal raakt. Oké, er zijn altijd verbeterpunten, maar daar werken we aan. CO2-uitstoot bijvoorbeeld, daar doen we allemaal iets aan."

Volgens Bronninkreef is het beeld dat nu geschetst wordt te negatief. "We moeten ons verhaal vertellen, en ik wil daaraan meewerken."

Ook tv-carrière voor Hazeleger en Sedoc

Ook zijn Expeditie-rivale Hazeleger ziet na haar deelname aan het programma een carrière op televisie wel zitten. "Ik zou heel graag een programma presenteren. Een reisprogramma. Ik zou het supertof vinden als er iets op mijn pad komt. Je weet het nooit, we gaan het zien."

Sedoc is al een programma toegezegd: op NPO2 wordt vanaf april 2019 Sedoc onderzoekt uitgezonden waarin hij op zoek gaat naar de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen in de topsport.