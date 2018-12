Voor de vaste luisteraars van Radio 538 zal het even wennen zijn als ze begin januari naar hun werk rijden en niet Edwin Evers, maar Frank Dane horen. Evers presenteert vrijdag de laatste editie van Evers Staat Op, de best beluisterde ochtendshow van het land.

De 47-jarige radio-dj maakte eind maart bekend dat hij na 21 jaar stopt met het maken van zijn ochtendshow. In zijn eigen programma noemde hij dat de moeilijkste beslissing die hij ooit heeft moeten nemen. "Ik ben toe aan een leven dat minder in dienst staat van de klok, en dan met name de klok van 20.00 uur 's avonds. Daar heb ik soms ruzie mee", vertelde Evers, die elke ochtend rond 4.00 uur moest opstaan.

Meteen al bij het aankondigen van zijn afscheid benadrukte Evers dat hij de radiowereld niet helemaal achter zich laat. "De kans dat ik terugkom, is 120 procent. Dit is dan ook geen afscheid, maar een restart met een kleine tussenpauze."

Evers, die ook zingt en drumt, stort zich de komende tijd op zijn eigen band en het schrijven van muziek. In maart gaat hij verder met zijn theatertournee. "Een fijn idee is dat ik op het podium kan staan zonder het idee dat ik er de volgende ochtend vroeg uit moet", vertelde hij afgelopen week in een interview.

Daarnaast wil Evers graag andere artiesten helpen. "Met het schrijven van de nieuwe single Ik zie van Jan Smit ben ik een nieuwe weg ingeslagen. En ik heb ook voor Elske DeWall geschreven. Dat moest altijd tussendoor. Nu heb ik daar meer tijd en alle ruimte voor. Ik weet niet waar het toe leidt, maar ik vind het leuk om te doen."

Radioman begon bij de plaatselijke omroep

Evers begon zijn carrière in de radiowereld bij plaatselijke omroepen, waaronder de Hardenbergse Zieken Omroep. Later ging hij draaien bij de Amsterdamse zender Extra 108 en in 1991 kreeg Evers een middagprogramma bij het commerciële station Power FM.

In 1992 ging de radio-dj voor Veronica werken op Radio 3 en maakte hij op zaterdagmiddag het programma Evers in het wild. Toen Veronica commercieel werd, kreeg Evers een dagelijks radioprogramma.

In april 2000 maakte hij de overstap van 3FM, waar hij sinds 1998 al Evers Staat Op presenteerde, naar Radio 538. Mede dankzij zijn imitaties van bekende personen, onder wie Frank en Ronald de Boer en Johan Cruijff, groeide Evers' programma uit tot het best beluisterde programma op de Nederlandse radio.

In 1999, 2000 en 2009 kreeg Evers de Marconi Award voor radioman van het jaar en in 2014 werd hij beloond met de Marconi Oeuvre Award, omdat hij volgens de jury met zijn programma Evers Staat Op "de betekenis van ochtendradio heeft gedefinieerd".

Vrijdag is Evers in een extra lange uitzending te horen. Die begint om 6.00 uur en duurt twaalf uren. Frank Dane begint op 2 januari aan zijn nieuwe ochtendshow op Radio 538. Tijdens de feestdagen en in het weekend heeft de zender een aangepaste programmering. Op de dagen daaromheen is Mark Labrand tussen 6.00 en 10.00 uur op de zender te horen.