Jan Bronninkreef is de winnaar van Expeditie Robinson 2018. De 53-jarige boer liet Dominique Hazeleger en Gregory Sedoc achter zich tijdens de live-uitzending vanuit de Ziggo Dome in Amsterdam.

Dit seizoen deden onder anderen Corry Konings, Famke Louise, Tony Junior en Josylvio mee. Ook Johnny Kraaijkamp jr., Donny Roelvink, I Am Aisha en Loiza Lamers gingen de strijd aan.

Het afgelopen seizoen werd gekenmerkt door verschillende deelnemers die besloten eerder te stoppen. Vijf mensen lieten zich wegstemmen of zijn zelf vertrokken. Het ging om onder anderen Jody Bernal, Josylvio en Tony Junior.

"Als boer ben ik gewend om in weer en wind te werken", aldus winnaar Jan, die dit jaar als een van de zeven onbekenden meedeed. "Dat werkte op het eiland zeker in mijn voordeel. In de regen was ik vrij nuchter, terwijl anderen daar veel meer moeite mee hadden. Ik ging gewoon door, net als op de boerderij. Daar houdt het werk ook nooit op en maak ik lange dagen."

Hoewel de 32 dagen op een onbewoond Filipijns eiland "een superervaring" was, vond Jan het soms ook zwaar. Met name het weinig eten eiste zijn tol. "Ik ben een veeleter", liet hij weten. "Daar kwam ik daar vrij snel achter. Al na een paar dagen had ik een knorrende maag. Sommigen zeiden dat de honger went, maar dat vond ik niet hoor."

Jan knoopte vaker hengels

Tijdens de laatste proef bleek zijn kennis goed van pas te komen. "Die eindproef begon met een puzzel. Toen dacht ik nog: o jee, daar ben ik niet goed in. En ik liep inderdaad ook een achterstand op. Maar die heb ik later in het parcours ingehaald."

De drie finalisten moesten onder meer met een zelfgeknoopte hengel aan de slag. "Hengels knopen had ik vaker gedaan, dus ik had het vrij snel voor elkaar. En tot mijn verbazing won ik. Dat was natuurlijk helemaal geweldig. Fantastisch."

Weening nam geëmotioneerd afscheid

Na afloop van de finale nam presentator Dennis Weening zichtbaar geëmotioneerd afscheid van de kijkers ."Ik sta hier met een ongelooflijk dubbel gevoel, want dit was mijn laatste jaar als presentator", aldus Weening. "Ik ga het ongelooflijk missen, het is het mooiste programma dat ik ooit heb mogen doen."

Weening vertrekt na dit seizoen bij het populaire survivalprogramma. Eind oktober bleek dat RTL zijn contract niet verlengd heeft. Nicolette Kluijver blijft wel aan als presentatrice.

Jan heeft na zijn debuut op televisie de smaak te pakken. Een terugkeer ziet hij wel zitten. "Dan zou ik wel een programma willen maken over het boerenleven. Er wordt nu een eenzijdig beeld van de landbouw gegeven. Ik zou wel willen laten zien hoe het er echt aan toegaat."