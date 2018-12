Dennis Weening was tien jaar werkzaam voor RTL 5 en presenteerde zeven jaar lang Expeditie Robinson. Nu zijn contract niet is verlengd, wil de presentator vooruitkijken: "Iedereen is gezond, ik kan doen wat ik wil."

"Ik had dit het liefst mijn hele leven willen doen, maar de steun die je krijgt van mensen op straat en in de kroeg heeft me gesterkt", zegt Weening in gesprek met NU.nl.

"Het was een harde les, maar ik ben gelijk gaan doorschakelen. Ik had al die tijd zoveel ideeën en dit zorgt ervoor dat ik daar nu echt heel hard mee aan de slag ga", aldus de presentator.

"Alles en iedereen is gezond, ik mag doen wat ik wil en heb onwijs veel energie. Ik wil niet blijven hangen in dat Robinson-verhaal."

'Ik rekende me niet rijk'

De 41-jarige Weening kreeg te horen dat zijn contract niet zou worden verlengd, voordat zijn laatste seizoen als presentator van Expeditie Robinson nog moest beginnen.

"Omdat Expeditie Robinson zo succesvol is, denk je niet dat je contract niet wordt verlengd. Het gaat onwijs goed, de kijkcijfers zijn elk jaar beter, dus je denkt: never change a winning team."

Toen Weening uiteindelijk te horen kreeg dat hij niet verder mocht, was hij wel verbaasd. Maar die verbazing maakte al vrij snel plaats voor een gevoel van acceptatie.

"Luister, ik rekende me niet rijk. Ik wist dat dit moment altijd zou kunnen komen. Ik heb gekkere dingen zien gebeuren bij de televisie. Als ik kijk naar mijn stal bij RTL 5; het contract van Nikkie Plessen werd niet verlengd en nu wordt ze voor allerlei dingen gevraagd. Rick Brandsteder moest weg, maar zit nu bij Boulevard. Het is een hele grillige business."

'Ik heb niks met die Hilversumse bullshit'

Ondanks de grote teleurstelling trekt Weening het zich niet persoonlijk aan. "Misschien komt het doordat ik Hagenees en heel nuchter ben. Toen ik met presenteren begon, wist iedereen om me heen wel even te vertellen hoe ik het moest doen en hoe ik succesvol zou worden. Maar ik hoefde nooit succesvol of beroemd te worden! Dat is nooit mijn intentie geweest. Ik vond presenteren leuk en ik kwam graag op toffe plekken", stelt Weening.

"Het was ook eenvoudiger geweest om direct naar Hilversum te verhuizen, maar dat wilde ik nooit omdat ik niks kan met die Hilversumse bullshit. Mensen laten daar nooit het achterste van hun tong zien. Daar had ik geen zin in. Daardoor ben ik denk ik heel down-to-earth gebleven."

Weening is in het nieuwe jaar onder meer als presentator van Ink Master te zien. Daarnaast werkt hij samen met Pepijn Lanen van De Jeugd van Tegenwoordig aan een eigen talkshow. "Een soort Veronica Inside, maar dan voor nerds."