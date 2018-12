John de Mol is van plan om in 2019 een nieuwsdienst te lanceren. Daarnaast overweegt hij een verhuizing van The Voice of Holland naar SBS, dat momenteel op RTL wordt uitgezonden.

De mediamagnaat, die eerder dit jaar het persbureau ANP overnam, wil hiermee de concurrentie aangaan met de huidige online nieuwsdiensten.

De Mol vertelde woensdagavond in het actualiteitenprogramma Pauw dat hij volgend jaar een nieuwsvoorziening gaat creëren die naar zijn idee "gaat voldoen aan nieuwe voorwaarden en eisen die je als consument tegenwoordig hebt".

"Als ik nu op mijn mobiel naar het nieuws kijk, moet daar ook Talpa Network tussen staan", aldus De Mol. Naast een online dienst zijn er ook plannen om het nieuws op radio en televisie aan te bieden.

De Mol wil The Voice naar SBS halen

De Mol bevestigde in Pauw ook nogmaals dat hij bezig is om The Voice of Holland naar SBS te halen. Dat is echter nog lang niet rond. Momenteel worden daar juridische gesprekken over gevoerd, aldus de mediamagnaat.

"Ik wil graag The Voice meenemen naar SBS. En of dat kan? Dat moet je aan de 44 advocaten van Talpa en RTL die daar nu mee bezig zijn vragen."

Dat de kijker SBS nog niet erg weet te vinden, had De Mol vooraf verwacht. Hij werkt aan een plan om de zender de komende jaren te versterken. "SBS6 moet ergens tussen NPO1 en RTL 4 in komen. Dat duurt nog twee tot drie jaar."

Talpa Network nam ANP in maart over

In maart werd bekend dat De Mols mediabedrijf Talpa Network ANP overnam. Hij ziet in het persbureau een grote betekenis voor alle Nederlandse mediabedrijven, liet hij destijds weten.

"Zoals bekend wil Talpa Network uitgroeien tot een groot en modern crossmediabedrijf op de Nederlandse markt", stelde hij. "Met de acquisitie van het ANP voegen we daar onafhankelijk en betrouwbaar nieuws aan toe. Daar ben ik erg blij mee."

Naast het ANP vallen onder meer de fotodienst Hollandse Hoogte, Radio 538, Radio 10, Sky Radio en de verschillende SBS-diensten onder Talpa Network.

