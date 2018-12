Patty Brard gaat een programma maken voor de vrouwenzender TLC, waarin de relatie tussen schoonouders en schoonzoons en -dochters centraal staat.

In haar column in Weekend vertelt Brard dat personen die een slechte band met hun schoonmoeder of -vader hebben zich kunnen opgeven.

De presentatrice gaat met de gekozen kandidaten op vakantie naar een exotisch gebied. "Daar gaan we gezamenlijk eens kijken hoe we aan de verbetering van de verstandhouding kunnen werken", schrijft Brard.

De presentatrice lijkt het "ontzettend bevredigend om als ervaringsdeskundige en een soort mediator" aan de relaties te werken, om te kijken hoe die relaties verbeterd zouden kunnen worden.

Voor de NTR maakte Brard onlangs nog het programma Vetgelukkig?!, waarin zij samen met Diederik Jekel de wetenschappelijke en culturele kanten van overgewicht onderzocht. Binnenkort is ze te zien in een nieuw seizoen van Hotter Than My Daughter.