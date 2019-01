Voor haar nieuwe programma Nachtdieren duikt Ryanne van Dorst in de levens van mensen die pas 's nachts tot leven komen. Hierbij hoeven de kijkers geen "zuip- en feestreportages" te verwachten, stelt de presentatrice.

"Iedereen heeft zijn eigen verhaal", vertelt Van Dorst in gesprek met NU.nl. "Sommigen leven voor de nacht en genieten ervan, anderen willen juist niet wakker zijn en zijn een gevangene van de nacht. In het programma komen mensen met een aparte, nachtelijke hobby voor, maar ik ga ook de straat op en stel de mensen die ik onderweg tegenkom wat vragen. In Rotterdam kwam ik een man tegen die net uit het park kwam, op zoek naar seks. Die doet dan even zijn verhaal."

"Ik kom vaak 's nachts op straat, ben laat thuis en laat wakker. In de nacht zie ik dan allerlei lichtjes branden, en dan ben ik benieuwd: wie zijn er nog meer wakker op dit godvergeten tijdstip? Ik reis heel Nederland door, duik een willekeurige nacht in en zoek naar mensen die ook wakker zijn."

In de eerste afleveringen bezoekt de presentatrice Amsterdam en Rotterdam, maar ook plaatsen als Doetinchem en Deventer komen aan bod. "Ik probeer er in Hilversum door te rammen dat Nederland groter is dan alleen de Randstad."

Een van de opvallendste mensen die Van Dorst sprak voor haar programma was een man die 's nachts het grofvuil doorzocht in Rotterdam. "Ik kwam met die man in gesprek en toen bleek dat hij in de schuldsanering zat, omdat het bedrijf van hem en zijn ex-vrouw failliet was gegaan. Zijn vrouw is bij hem weggegaan en hij spreekt zijn dochter niet meer, heel triest. Nu zoekt hij het grofvuil door om spullen te vinden die hij kan verkopen voor zijn natje en droogje."

'De nacht geeft een apocalyptisch gevoel'

"De nacht geeft mij een vrij gevoel", zegt Van Dorst. "Er is niemand op straat, dus je kunt niet beoordeeld worden, er is niemand die je in de weg loopt. Ik ervaar het als een vrijetijdzone. Een beetje zoals wanneer het bijna gaat onweren en mensen naar huis rennen, zo'n apocalyptisch gevoel."

De televisiemaker heeft na de opnames ook nog een tip voor mensen die een nacht moeten doorhalen: "Ik moest natuurlijk nuchter zijn, want ik moest er met mijn kop bij blijven, ik kon niet naar de drank en drugs grijpen. Ik heb gemerkt dat goed eten tussendoor en water drinken goed was."

Van Dorst heeft, naast het maken van Nachtdieren, nog "ontzettend veel" plannen voor komend jaar. "Door Het Perfecte Plaatje (de fotografiewedstrijd waarin ze derde werd, red.) ben ik gegrepen door het fotografievirus en ik ben wel van plan om daar werk van te maken. Daar kijk ik naar uit, om dat te doen in mijn eigen tempo. Verder ben ik een nieuwe plaat aan het schrijven voor mijn band Dool en komen er vast weer een hoop dingen op mijn pad. Ik grijp het leven bij de nacht."