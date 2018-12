Een journalist van het Duitse blad Der Spiegel heeft zijn eigen verhalen "in grote mate" vervalst. De betreffende redacteur, Claas Relotius, heeft de verdenkingen toegegeven.

Relotius is sinds maandag niet langer werkzaam bij het blad, meldt Spiegel Online woensdag na een intern onderzoek.

De journalist schreef eerst als freelancer voor Der Spiegel, maar sinds 1,5 jaar was hij in vaste dienst. Volgens Der Spiegel zijn er sinds 2011 bijna zestig verhalen van hem in het tijdschrift en op Spiegel Online gepubliceerd.

Eerste vermoedens van verzonnen verhalen rezen volgens het blad na een in november 2018 gepubliceerde tekst. De journalist heeft inmiddels in verschillende gevallen toegegeven dat hij verhalen had verzonnen of feiten had verdraaid.

Volgens zijn eigen verklaringen zijn zeker veertien verhalen gedeeltelijk vervalst.