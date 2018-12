Koert-Jan de Bruijn is de nieuwe presentator van House Vision. De acteur, vooral bekend van zijn rol als Dennis Alberts in Goede Tijden, Slechte Tijden, neemt de klus over van Tim Immers.

Diezelfde Immers was elf jaar lang het gezicht van het RTL-programma. Hij deed de presentatie samen met Nana Piguillet-Appiah, die bij het programma betrokken blijft nu De Bruijn de presentatie gaat doen.

Immers was voor RTL eerder het gezicht van onder andere TV Makelaar.

De Bruijn werkte al eens eerder mee aan House Vision. De acteur was in het seizoen 2008/2009 al te zien in het RTL-programma. Immers gaat zich op andere werkzaamheden richten, waaronder zijn terugkeer als het personage Mark de Moor in GTST.