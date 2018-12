Ruim een half miljoen mensen hebben dinsdagavond naar The Roast of Johnny de Mol gekeken. Met 514.000 kijkers staat het Comedy Central-programma op de negentiende plek in de kijkcijferlijst.

De Mol liet zich 'roasten' door een rits bekenden, onder wie Najib Amhali, Peter Pannekoek, Danny Froger, Patty Brard en Tooske Ragas. Jeroom Snelders praatte als Roast Master de avond aan elkaar.

De Mol was de derde bekende Nederlander die door de mangel werd gehaald. In 2016 was Gordon de eerste, vorig jaar moest Giel Beelen eraan geloven. Die shows werden respectievelijk door 464.000 en 603.000 mensen gezien.

The Roast Of... komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten, waar sterren als Justin Bieber, Pamela Anderson en Charlie Sheen onder vuur zijn genomen door vrienden en andere celebrity's. Ook Donald Trump, de huidige president van de VS, was al eens de hoofdpersoon.

Het best bekeken programma van de avond van het NOS Journaal van 20.00 uur met 1,7 miljoen kijkers. De Slimste Mens (1,3 miljoen) en het NOS Journaal van 18.00 uur (1,2 miljoen) maken de top drie compleet, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.