Edwin Evers neemt aanstaande vrijdag na 21 jaar afscheid van Radio 538. De Hardenberger heeft het volste vertrouwen in zijn opvolger Frank Dane, al ziet hij ook verschillen tussen hem en zijn tien jaar jongere vervanger.

"Het grootste verschil tussen hem en mij? Ik ben misschien wat volkser dan hij is. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Ik ben erg blij met hem, iemand met kwaliteit. En hoewel hij een ervaren radiomaker is, kan hij zich nog verder ontwikkelen door veel vlieguren te maken. Ik raad hem aan dicht bij zichzelf te blijven."

De 47-jarige Evers kreeg nadat hij in maart bekendmaakte te stoppen bij Radio 538 veel berichten. "De positieve reacties die ik kreeg, bevestigen voor mij dat het de juiste beslissing is geweest", vertelt de radio-dj.

Toch beschouwt hij zijn vertrek niet als iets definitiefs. "Ik zie het daarom ook niet als een afscheid. Ik weet alleen niet waar en wanneer ik terugkom. Daar wil ik me niet op vastpinnen. Ik wil het liefst volgend jaar tot de conclusie komen wat ik wil. Ik wil het echt ondervinden en me niet vastleggen. Het gaat vanzelf weer kriebelen."

Evers richt zich voorlopig op muziek maken

Voorlopig stort Evers zich op zijn eigen band en het schrijven van muziek. "De theatertournee ligt in januari en februari stil, maar in maart gaat de tournee weer verder. Een fijn idee is dat ik op het podium kan staan zonder het idee dat ik er er de volgende ochtend vroeg uit moet."

Naast zelf muziek maken, wil Evers ook andere artiesten helpen. "Met het schrijven van de nieuwe single Ik zie van Jan Smit ben ik een nieuwe weg ingeslagen. En ik heb ook voor Elske DeWall geschreven. Dat moest altijd tussendoor. Nu heb ik daar meer tijd en alle ruimte voor. Ik weet niet waar het toe leidt, maar ik vind het leuk om te doen."

Speciaal nummer gemaakt voor de radio-dj

De dj werd woensdagochtend in zijn ochtendshow verrast met een afscheidslied. Het team van de radiomaker liet samen met bekende vrienden als Jeroen van der Boom, Gerard Joling en Glennis Grace het speciaal voor hem geschreven nummer, op de melodie van We Are The World, horen tijdens Evers staat op.

Evers reageerde daarna emotioneel op het nummer."Dit raakt me enorm. Jeetje, wat vind ik dit heftig. Ik wist helemaal van niks. Maar dankjewel, echt te gek."