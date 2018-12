Jurre Geluk neemt de presentatie van het BNNVARA-programma Je Zal Het Maar Hebben over van Tim Hofman.

Geluk is vanaf het komend seizoen de nieuwe presentator van Je Zal Het Maar Hebben. Hij neemt hiermee de presentatie over van Tim Hofman. Hij presenteerde het programma vijf seizoenen.

In het achttiende seizoen van het programma gaat Geluk in gesprek met jonge mensen met een zeldzame aandoening.

"Al van jongs af aan keek ik naar Je Zal Het Maar Hebben", vertelt Geluk, die eerder te zien was in Spuiten en Slikken, over zijn nieuwe presentatieklus. "Later stond dit programma heel hoog op mijn bucketlist om te mogen presenteren en ik had nooit durven hopen dat ik het ook daadwerkelijk mocht gaan maken."

"Dit seizoen volg ik waanzinnige jonge mensen. Tijdens het draaien kreeg ik wel tienduizend realitychecks en werd ik weer met beide benen op de grond gezet, maar wat een levenslust heb ik gevoeld bij deze mensen. Het was een eer om ze te mogen portretteren."

Het nieuwe seizoen van Je Zal Het Maar Hebben is vanaf dinsdag 8 januari te zien om 21.00 uur op BNNVARA.