Gwen van Poorten heeft er geen spijt van dat zij heeft besloten te stoppen met haar presentatiewerk voor BNNVARA. De presentatrice liet eind oktober weten niet langer werkzaam te zijn voor de omroep

In gesprek met VIVA vertelt Van Poorten dat het tijd was voor iets nieuws. "Ik ben daar in 2014 gekomen en heb alles kunnen doen wat ik wilde, maar ik zag daar geen weg meer die me verder zou brengen."

"Ik was op een punt dat ik aan tafel zat bij Spuiten en Slikken, reisprogramma's deed, grote studioshows presenteerde – eigenlijk alles waar ik altijd van droomde – en toch leverde het mij niet op wat ik wilde."

Hierdoor besefte Van Poorten dat ze verder moest om niet gefrustreerd te raken. "Ik wilde niet wachten op wat er komen gaat, ik wilde actueel zijn en in beweging blijven. En ik ben dus superblij dat ik deze stap heb genomen."

De presentatrice is nu het gezicht van Trucker Zoekt Vlam, een datingshow die online te zien is op de site van het AD. "Dat is mij helemaal op het lijf geschreven. Ik geloof erin dat als je alleen maar dingen doet waarvan je denkt: yes, er vanzelf ook nieuwe deuren opengaan."

Van Poorten was vanaf 2014 te zien in Spuiten en Slikken. Ook maakte ze voor de omroep 3 op Reis Midweek en De Social Club.