Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Documentaire: Een kaarsje voor Nicky Verstappen

23.05-24.00 uur op NPO1

Nicky Verstappen werd in augustus 1998 vermoord. De zaak sleepte jarenlang voort, maar leidde niet tot antwoorden. Afgelopen zomer pas, twintig jaar later, was er ineens een DNA-match. In deze documentaire blikken de ouders van de destijds elfjarige jongen terug op het drama dat hun levens compleet verwoestte.

Reportage: Joris' Kerstboom

21.05-22.00 uur NPO2

Joris' Kerstboom groeit uit tot een monument van mensen van betekenis. Uit het hele land komen er mensen naartoe om een foto op te hangen van een bijzonder persoon die ze in het licht willen zetten. Dit jaar staan de Kerstbomen in Leiden, Dokkum, Emmen, Leerdam en Tiel.

Film: Me Before You

22.00-22.10 uur op RTL 4

Louisa Clark wordt ingehuurd om de jonge Will Traynor, die door een ongeluk in een rolstoel is beland, te verzorgen. Zijn wens is om zijn leven te beëindigen, omdat hij niks meer zelf kan doen. Toch ontstaat er een band tussen de twee die hij niet zag aankomen.



Film: Hartenstraat

20.30-22.25 uur op RTL 5

In de Negen Straatjes in Amsterdam lijkt iedereen op zoek naar liefde. Zoals de rokkenjager Bas, de senioren Bep en Aart en het stel Rein en Jacob. De enige die niet op zoek is naar liefde, is Daan. Hij woont met zijn dochter Saar in de Hartenstraat, maar dan verschijnt Katje in zijn leven.

Documentaire: Japan: Between Earth and Sky

21.30-22.30 uur op National Geographic

Het land van de rijzende zon telt een hoop vulkanen en tradities. Deze reis door vier seizoenen begint in het hoge noorden van Japan, met spectaculaire shots vanuit de lucht, en loodst de kijker door een land van oude tradities en moderne welvaart.

