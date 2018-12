Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Knoop Gala 2018

20.30-21.55 uur op NPO1

Het podium van Carré in Amsterdam is weer één avond van muzikale talenten met een beperking. Dat delen ze graag met bekende artiesten als Nick & Simon, Trijntje Oosterhuis, Roxeanne Hazes, Broederliefde en OG3NE. Paul de Leeuw is de presentator.

Reportage: Ik Vertrek

21.55-22.45 uur op NPO1

Reportages waarin Nederlanders hun geluk in het buitenland gaan beproeven. Als je pannenkoeken weet te verkopen aan Gambianen, moet je ook Kerst kunnen vieren terwijl het buiten 35 graden is. Theo's beste vriendin komt langs. En ook bij de familie Best in Frankrijk komt er verrassingsbezoek.

Film: The Secret Life of Pets

20.30-22.20 uur op SBS6

Max is een schattig hondje dat in een appartement in Manhattan woont. Hij leeft een goed leven, totdat zijn baas een ander hondje genaamd Duke meeneemt naar huis. Toch moeten zij hun meningsverschillen opzijzetten als een leger van verlaten huisdieren wraak wil nemen op alle gelukkige huisdieren.

Quiz: Nationale Bijbelquiz - Kersteditie

20.30-22.00 uur op NPO2

Wie waren Kaïn en Abel? Wat deden Adam en Eva? Dit zijn vragen die vanavond aan bod zouden kunnen komen bij de Nationale Bijbelquiz. Bert van Leeuwen en Marleen Stelling stellen de vragen aan Rik Felderhof, Karin Bloemen, Anita Witzier en het Boer zoekt Vrouw-koppel Jos en Dycke.

Reality: Dr. Pimple Popper: The 12 Pops of Christmas

23.00-24.00 uur op TLC

Dermatoloog Sandra Lee uit Los Angeles werd bekend door haar YouTube-kanaal, waarop ze miljoenen abonnees heeft. Voor TLC demonstreert ze haar favoriete huidbehandelingen tegen puistjes, mee-eters, cystes en andere huidophopingen.

