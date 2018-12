Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reisprogramma: Erica op Reis

21.30-22.25 uur op NPO1

Persoonlijk reisprogramma met Erica Terpstra. Vanavond zien we haar in Senegal contact leggen met de lokale bevolking. Als je van reisseries houdt, bekijk dan de zeven beste reisseries op Netflix.

Film: The Hateful Eight

21.30-0.25 uur op NPO3

Premiejager John Ruth (Kurt Russell) is op weg naar het plaatsje Red Rock om zijn gevangene Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh) uit te leveren. Onderweg komen ze in aanraking met twee vreemdelingen: Major Marquis Warren (Samuel L. Jackson) en Chris Mannix (Walton Goggins). De vier raken verdwaald en besluiten onderdak te zoeken bij een herberg. Hier komen ze vast te zitten met vier onbekenden.

Amusement: Evers Staat Op: TV 538

6.00-18.00 uur op SBS6

Edwin Evers stopt na 21 jaar met het radioprogramma Evers Staat Op. Vandaag is de laatste uitzending en dat wordt gevierd met een twaalf uur durende uitzending die óók op tv te bewonderen is. Er wordt flink teruggeblikt op zijn mooie carrière.

Talentenjacht: The Voice of Holland

20.30-22.30 uur op RTL 4

Het is een hit geworden in het buitenland: The Voice. Nu de coaches na zeven auditierondes hun teams bij elkaar hebben gescharreld, is het tijd de talenten tegen elkaar uit te spelen tijdens de battles. Maar dan zijn de ze er nog niet; na de battles volgen nog de knock-outs. Pas daarna gaan er drie kandidaten per team door naar de liveshows.

Hou je van The Voice? Bekijk dan dit lijstje met vijf optredens uit The Voice of Holland die echt waanzinnig zijn.

Film: Big Eyes

23.35-0.59 uur op NPO2

Het verhaal van de legendarische schilderes Margaret Keane, bekend om de beroemde schilderijen van kinderen met grote ogen, en haar echtgenoot Walter die vaak het krediet voor het artistieke proces opeist. Het is een opmerkelijk verhaal met ruimte voor drama, en daar maakt regisseur Tim Burton gebruik van.

