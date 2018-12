​Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Documentaireserie: Dynasties

20.35-21.30 uur op NPO1

David is al drie jaar de baas en dat is onder groepen chimpansees schijnbaar zo'n beetje de maximale tijd voor een leider. Je ziet in dit eerste deel van deze prachtige natuurdocumentaire hoe David het in Senegal moeilijk heeft om zonder bondgenoten zijn positie te beschermen, juist nu het droge seizoen aangebroken is.

Reportageserie: Liefde is...

22.20-23.05 uur op NPO1

In vijf afleveringen onderzoekt Sophie Hilbrand de vele gezichten en vormen van liefdesrelaties. In iedere aflevering staat een andere fase van de liefde centraal en zo ontstaat er in de serie een tijdsbeeld van liefdesrelaties anno nu. Waar lopen we tegenaan en wat hebben we voor elkaar over?

Documentaire: 3Doc: Mijn broer en ik

21.45-22.20 uur op NPO3

Xena Maria Evers maakt docu's en heeft een broer die zich tot de islam bekeerd heeft. Een lastig doch dankbaar onderwerp voor Xena, want hoe kan iemand die dezelfde opvoeding kreeg zo'n andere weg inslaan? Broer en zus leggen hun waarden en normen naast elkaar om daar achter te komen.

Survivalprogramma: Expeditie Robinson

20.30-22.00 uur op RTL 5

RTL pakt dit jaar groots uit met de finale van Expeditie Robinson. De studio is ingeruild voor de Ziggo Dome, waar niet alleen wordt nagepraat over de laatste, bloedstollende proef, maar waar expeditieleden Famke Louise, Josylvio, Corry Konings, Jody Bernal en I Am Aisha ook een optreden weg zullen geven.

Culinair programma: Deelcember Verrassingsdiner

21.00-23.10 uur op 24Kitchen (vier afleveringen)

Roberta Pagnier, Miljuschka Witzenhausen en twee mannelijke chefs rijden deze maand door het land om nietsvermoedende mensen met diabetes te verrassen met een feestelijk diner. Dat hebben dierbaren van de betreffende patiënten aan hen gevraagd.