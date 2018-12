​Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Sportprogramma: NOC*NSF Sportgala

20.35-22.15 uur op NPO1

Vorig jaar waren Tom Dumoulin en Dafne Schippers de grote winnaars bij het jaarlijkse gala van NOC*NSF. Dit keer gaat de titel Sportman van het Jaar naar Jeffrey Herlings, Kjeld Nuis of Epke Zonderland en zijn er liefst vier kanshebbers bij de vrouwen: Anna van der Breggen, Jorien ter Mors, Suzanne Schulting en Annemiek van Vleuten. Dione de Graaff en Tom Egbers vertellen ons wie het erepodium mogen beklimmen.

Film: Why Him?

20.30-22.40 uur op Net5

Tijdens de vakantie bezoekt Ned, een overbezorgde maar liefhebbende vader, zijn dochter in Stanford. Daar ontmoet hij haar vriend en meteen ook zijn grootste nachtmerrie: de sociaal gehandicapte miljardair Laird. Als je van romcoms houdt, lees dan ook dit artikel over waarom Adam Sandler-romcoms jouw favoriete guilty pleasure zijn.

Reportage: Genaaid

20.25-21.15 uur op NPO3

Vijf jonge modeontwerpers reizen samen met Jennifer Hoffman naar Myanmar om erachter te komen welke prijs echt voor onze kleding wordt betaald. Nu ze weten welke verhalen er achter een lap stof schuilen, zijn ze extra gebrand om hun duurzame collectie succesvol te presenteren.

Talentenjacht: Designdroom

21.30-22.30 uur op SBS6

In de feestelijke finale van Designdroom moeten de twee overgebleven finalisten aan de slag met het woondilemma van Marion. Midden in haar keuken staat een grote trap. Wie kan hem laten verdwijnen wint de titel Beste interieurdesigner van Nederland plus een geldbedrag van 10.000 euro?

Reality: Little Life on the Prairie

22.00-23.00 uur op TLC

Nate en Lauren besloten hun stadse leven in Los Angeles te verruilen voor een nieuw agrarisch avontuur in het dunbevolkte Arizona. Een stap die voor veel mensen al een uitdaging is, maar voor Nate en Lauren extra groot omdat ze beiden een aangeboren vorm van dwerggroei hebben. Hou je van realityshows? Bekijk dan dit lijstje met de beste realityshows op Netflix.