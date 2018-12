Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Film: Saving Mr. Banks

22.30-1.05 uur op Net5

Al twintig jaar lang probeert Walt Disney (Tom Hanks) de rechten van de boeken over Mary Poppins te krijgen om er een film van te kunnen maken. De auteur, P.L. Travers (Emma Thompson), weigert die echter te verkopen, maar Disney doet er alles aan om haar over te halen. Overigens is de nieuwe film over het kindermeisje, Mary Poppins Returns, vanaf woensdag te zien in de Nederlandse bioscopen.

Reportage: Het Mooiste Meisje van de Klas

21.25-22.20 uur op NPO1

De Nijkerkse Joyce is nog maar een tiener als ze de man van haar dromen tegenkomt tijdens het uitgaan in Zwolle. Het is liefde op het eerste gezicht. Samen bouwen ze een leven op en stichten ze een gezin. Maar dan slaat het noodlot toe.

Amusement: The Roast of Johnny de Mol

20.30-22.00 uur op Comedy Central

Na de roasts van Giel Beelen en Gordon is Johnny de Mol de derde BN'er die centraal staat in de Comedy Central Roast. Peter Pannekoek, Najib Amhali, Patty Brard, Tooske Ragas, Danny Froger, Heleen van Royen, Tatum Dagelet en Ruben van Zwieten proberen De Mol zo goed mogelijk voor schut te zetten. Zin in meer comedyspecials? Bekijk dan dit lijstje met de acht beste stand-upcomedyspecials van 2018 op Netflix.

Muziek: André Hazes live in Ahoy 2018

21.30-22.30 uur op SBS6

André Hazes is de jongste artiest die meer dan 100.000 bezoekers naar de Rotterdamse Ahoy wist te trekken, en zijn laatste album Anders is niet weg te slaan uit de hoogste regionen van de Album Top 100. Een registratie van z'n laatste Ahoy-show.

Reportage: Het Rotterdam Project

20.30-22.30 uur op RTL 4

In deze laatste aflevering gaat Beau van Erven Dorens midden in de nacht op zoek naar Patrick om hem op het vliegtuig naar een afkickkliniek te zetten. Stephany en haar zoontje Diviano krijgen een huisje en Yvar zoekt na acht jaar zijn moeder op in Amerika. Aan het einde blikt Van Ervan Dorens met de vijf daklozen terug op de afgelopen maanden.

