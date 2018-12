​Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportage: Moslims zoals wij

22.55 - 23.35 uur op NPO 2

Het verschil in opvattingen en overtuigingen wordt duidelijk als acht Nederlandse moslims bij elkaar in een Limburgs huisje gezet worden. De vier mannen en vier vrouwen moeten voor die tien dagen samen bepalen wat de leefregels zijn.

First Dates kerstspecial

19.25 - 20.25 uur op NPO 3

Vrijgezellen kijken op tegen een eenzame Kerst. Gelukkig kunnen ze daar iets aan doen. In deze herhaling van de First Dates-kerstaflevering proberen Sergio en Victor nog zo veel mogelijk singles aan een nieuwe partner te helpen.

Reportage: De Aardappeleters

19.15 - 19.50 uur op NPO 2

Joris Vermeer zoekt naar de achtergronden van ons dagelijkse eten. Niemand weet het en je hoort er nooit iets over, maar de schnitzel is Nederlands. Uit recent taalkundig onderzoek blijkt dat het woord schnitzel is gebaseerd op de Achterhoekse uitspraak van het woord afsnijdsel. Wienerschnitzel is niets anders dan een marketingtruc van de Oostenrijkers.

Reportage: Fijne Kerst!

20.30 - 21.30 uur op SBS6

Niet voor iedereen is Kerst de tijd van een dennenboom in de huiskamer, veel glimmende cadeautjes, een prachtig gedekte tafel en warme chocolademelk. Zij die het wat minder hebben, krijgen bezoek van verschillende bekende SBS6-gezichten, die hun kerstwensen komen uitvoeren.

Reality: Helemaal het einde

20.30 - 22.30 uur op RTL 4

In deze laatste aflevering van Helemaal het einde wordt duidelijk hoe de toekomst van de vier families eruitziet. De Van Berkels en de familie De Weijer zijn eruit: Bart en Maaike blijven op Kaapverdië om Palmera voort te zetten en de Van Berkels gaan terug. Maar dan komt er een telefoontje uit Nederland waardoor alles helemaal anders wordt.