Sander Hoogendoorn is bang dat een van de 3FM-dj's die deelnemen aan de nieuwe opzet van Serious Request mogelijk zou kunnen uitvallen.

"Het is superkoud en nat buiten", zegt hij in de Dit wordt het nieuws-podcast van NU.nl. In het kader van Serious Request Lifeline moeten drie dj-teams van twee personen vanuit verschillende richtingen TivoliVredenburg in Utrecht te voet bereiken.

Onderweg proberen ze aan zo veel mogelijk acties deel te nemen, om op die manier geld in te zamelen voor een drietal goede doelen: bescherming tegen natuurgeweld, reanimeren in Nederland en noodhulp bij oorlog en conflicten.

"Wat we nu doen is nog nooit gedaan", zegt de dertigjarige Hoogendoorn in de podcast van NU.nl. Dit jaar is er dus geen Glazen Huis waar de 3FM-dj's zich enkele dagen in opsluiten. De zender kondigde in september aan dat de actie zou veranderen. "Het Glazen Huis was een beproefd concept met veel comfort en traditie. Maar op een gegeven moment heb je het wel gezien", aldus Hoogendoorn.

"De oude garde met de bekende namen is weg. Wij hadden de drang om iets nieuws te doen, wat heel erg 'van ons' voelt. Ik vergelijk het een beetje met de situatie van vijftien jaar geleden toen het Glazen Huis werd verzonnen. De dj's van toen dachten: we willen iets tofs doen, iets voor een ander. Uiteindelijk is het uitgegroeid tot wat we nu kennen."

Sinds 2015 daalde het tijdens Serious Request opgehaalde bedrag, maar volgens de presentator is dat niet leidend bij de actie: "Wij hebben ons daar nooit erg op gefocust. Mensen geven wat ze willen. Zo hebben wij er altijd in gestaan. Het is voor de media natuurlijk heel sexy om op dat bedrag te zitten en de jaren met elkaar te vergelijken."

'Dalende luistercijfers niet van invloed op betrokkenheid'

3FM bevindt zich al jaren in zwaar weer. Deze week daalde het marktaandeel van de zender opnieuw. Volgens Hoogendoorn wil dit echter niet zeggen dat ook de publieke betrokkenheid bij Serious Request is afgenomen.

"Dat het anders zal aanvoelen is een feit. Het is in alle facetten anders dan de voorgaande edities van Serious Request. Maar ik denk dat de actie best wel losstaat van dingen als bijvoorbeeld luistercijfers. Vorig jaar werd ook gezegd dat het niet goed ging met de zender, ik hoor het al een paar jaar, maar het was wel weer een leuke en succesvolle editie."

"Serious Request is van iedereen, niet alleen van 3FM-luisteraars. Ik vind het belangrijk dat we zo veel mogelijk mensen meekrijgen en dat mensen zeggen: 'Het Glazen Huis was leuk, maar dit is fantastisch en spannend.'"

Hoogendoorn begint wandeltocht op Vlieland

De dj's Rob Janssen en Jorien Renkema lopen van 18 tot en met 24 december van Weert naar Utrecht, terwijl Hoogendoorn en Eva Koreman hun tocht op Vlieland beginnen. Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen vormen het derde en laatste duo.

Janssen en Renkema hebben ruim 171 kilometer voor de boeg, iets minder dan de 179 kilometer die Hoogendoorn en Koreman moeten afleggen. Van der Molen en Verkoeijen, die Hengelo als startpunt hebben, lopen 169 kilometer.