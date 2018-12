Bowi Jong, de twintigjarige jongen die een brief schreef aan de KNVB omdat hij zich stoort aan 'homo'-gescheld langs de voetbalvelden, doet een stapje terug wegens bedreigingen aan zijn adres. In de Gaykrant vertelt hij dat die verwensingen en bedreigingen hem te veel worden.

Wanneer Jong op straat liep, voelde hij zich niet meer op zijn gemak, zegt hij tegen de Gaykrant.

"Via Facebook kreeg ik berichten met verwensingen als 'pisnicht' en 'relnicht'. Ik zou het alleen maar erger maken voor de homo’s in ons land. Dat ik het zou doen om BN’er te worden. Van homo’s kreeg ik reacties dat ik mijn bek moest leren houden en dat ik niet namens de gemeenschap aan het praten was. Ik dacht: als jullie het al niet begrijpen..."

Hij zegt een stap terug te doen. "Veilig over straat kunnen is voor mij ook erg belangrijk. Als ik publiekelijk op de voorgrond blijf doorgaan, word ik zo’n typische activist. Dat is goed, maar misschien niet de juiste manier om het probleem aan te pakken. Ik heb al contact gehad met de KNVB, maar van een afspraak is het nog niet gekomen. Het is even goed zo. Volgend jaar zie ik wel verder." Het interview met de Gaykrant is voorlopig zijn laatste interview.

Jong reageerde ook op voetbalanalist Johan Derksen die op televisie stelde dat homo’s moeten ophouden te doen of het zo moeilijk is om uit de kast te komen. Volgens Jong had Derksen geen idee wat hij aanrichtte met die opmerking.

Op Twitter reageerden velen onder de hashtag #SorryJohan met persoonlijke verhalen om duidelijk te maken waar homo's mee te maken hebben. Derksen zelf zei in een reactie "niet homofoob te zijn" en dat zijn grappen niet kwaadaardig bedoeld waren.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!