Eyelove heeft dit jaar de Loden Radioleeuw gewonnen voor het meest irritante reclamespotje van het jaar. Radar Radio-presentator Mischa Blok overhandigde de prijs, die jaarlijks uitgereikt wordt door het AVROTROS-consumentenprogramma, aan Eyelove-directeur Leon Melchior.

Voornamelijk de rol van zanger René Froger valt niet in de smaak bij de stemmers. Zijn zingen wordt door één luisteraar zelfs omschreven als een "krijtje over het schoolbord". Een ander noemt zijn gezang, "gejodel".

Melchior is verrast door de prijs. "Het is nooit onze insteek geweest om deze reclame irritant te maken en daar een prijs mee te winnen. Maar ik ben blij verrast met de aandacht ervoor. Het heeft zijn doel wel bereikt; we hebben een verhoogde naamsbekendheid".



De afgelopen weken brachten ruim 7.200 consumenten hun stem uit. Eyelove won de prijs overtuigend met 55 procent van de stemmen en liet daarmee Online.nl (26 procent) en Kruidvat (19 procent) achter zich. Dit jaar stemden er de helft meer mensen dan het afgelopen jaar. Toen won sanitair-fabrikant Geberit. In 2016 won IT-bedrijf Incentro.



Aankomende maandag reikt Radar in de televisie-uitzending de Loden Leeuw uit voor de meest irritante televisiereclame en de meest irritante BN'er in een spotje. Voor deze laatste categorie is onder meer René Froger genomineerd voor zijn rol in de tv-reclame van Eyelove.