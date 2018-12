Elke week worden er nieuwe films, series en documentaires toegevoegd op Netflix. Deze titels verschenen afgelopen week op de streamingdienst.

Series

Fuller House

Nu het vierde seizoen een feit is, kunnen we gerust stellen dat Fuller House een hit is. Gelukkig maar, want eerder dit jaar leek het er serieus op dat het einde van de sitcom nabij was. Niets is gelukkig minder waar. Sterker nog, volgens Candace Cameron Bure kunnen we nog uitkijken naar minstens twee seizoenen van Fuller House!

Chilling Adventures of Sabrina: A Midwinter’s Tale

Zelfs Sabrina Spellman ontkomt niet aan de feestdagen. In deze speciale aflevering wordt onze favoriete halfheks geconfronteerd met een bovennatuurlijke dreiging, die alleen met kerst toeslaat. Netflix onthulde eerder deze maand al de releasedatum van het tweede seizoen van Chilling Adventures of Sabrina!

The Innocent Man

Een gelovig stadje in Oklahoma wordt opgeschrikt door een gruwelijke moord op twee jonge vrouwen. De verdachten worden al snel opgepakt en veroordeeld tot zware gevangenisstraffen. Maar jaren later ontstaat er twijfel over hun betrokkenheid bij de misdaad. Een serieuze kanshebber voor onze Top 10 van beste true-crimedocumentaires op Netflix.

Tidelands

In Tidelands ontdekt ex-gedetineerde Cal McTeer dat het vissersdorpje waar ze is opgegroeid wordt bewoond door mysterieuze wezens, die half mens en half sirene zijn. Dit resulteert in een duistere fantasyserie, die zich het best laat omschrijven als een kruising tussen True Blood en The Little Mermaid.

Bad Banks

Bankmedewerkster Jana doet een schokkende ontdekking over haar nieuwe werkgever. Onze eigen Barry Atsma speelt in deze Duitse dramaserie een investeringsbankier die het niet zo nauw neemt met de regels!

Films

Roma

In deze Netflix Original-film van regisseur Alfonso Cuarón (Gravity) volgen we het wel en wee van een familie in Mexico City in de jaren 70. Dit familiedrama sleepte verschillende internationale filmprijzen in de wacht, waaronder een Gouden Leeuw op het filmfestival van Venetië. Deze oogstrelende film zal de komende tijd ook te zien zijn in een aantal filmtheaters.

The Lego Batman Movie

Na het succes van The Lego Movie, kon The Lego Batman Movie natuurlijk niet uitblijven. Hierin moet de titelheld voorkomen dat de Joker de macht grijpt in Gotham City. Dit resulteert in een even kleurrijke als komische animatiefilm waar de hele familie lol aan zal beleven.

De Boskampi’s

Om te voorkomen dat hij wordt gepest op school, vertelt Rik dat zijn duffe vader een gevreesde onderwereldbaas is. Maar wat begint als een snelle leugen, loopt in deze komische jeugdfilm van eigen bodem al snel uit vreselijk uit de hand!

Benieuwd naar de andere grote titels die deze maand verschijnen voor Netflix? Check dan dit handige Netflix-overzicht voor de maand december!

Bron: Superguide.nl