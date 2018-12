Ryanne van Dorst duikt de nacht in voor haar nieuwe programma Nachtdieren. Hierin trekt ze met een auto door Nederland op zoek naar mensen die nog wakker zijn, zoals nachtsporters, kunstenaars en straatjutters.

"Wanneer de dagelijkse sleur stilligt en de mensen aan het slapen zijn, krijg ik een enorm gevoel van vrijheid", zegt Van Dorst. "Het idee dat alles kan. Ik wil weten wat mensen met deze vrijheid doen. Of zijn er mensen die juist een gevangene van de nacht zijn?"

In de eerste aflevering trekt de presentatrice door Rotterdam, waar ze ontmoetingen heeft met een visser en een man die op zoek is naar seks in het park. In de tweede aflevering bezoekt ze een daklozenproject in Amsterdam en een kerk die 's nachts open is.

Eerder presenteerde Van Dorst de programma's Geslacht! en Holland!. De eerste aflevering van Nachtdieren is op 8 januari te zien op NPO3.