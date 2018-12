Bekende en onbekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Elke week valt er iemand af die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Steven Brunswijk.

Net niet de finale halen: het gebeurde Steven Brunswijk en Laurie Scheerder deze week. Gregory Sedoc wist zich als eerste te plaatsen, waarna Dominique Hazeleger het tegen Brunswijk, Scheerder en Jan Bronninkreef moest opnemen.

Na de eerste groepsproef waarbij een zware balk aan een touw moet worden vastgehouden, weet Bronninkreef zich te plaatsen. Hazeleger, die een reeks van opdrachten uitvoert waarbij uiteindelijk een touwtje moet worden doorgebrand voor het aansteken van een fakkel, is uiteindelijk de laatste finalist.

Wanneer wist je: dit win ik niet?

"Echt pas op het moment dat de fakkel in de schaal ging. Ik was nog hard naar de trap aan de andere kant aan het rennen, want stel je voor dat ze valt of dat de fakkel ineens uitgaat. Dan had ik kunnen winnen. Toen ik die vlam bovenop de stellage zag, drong het pas tot me door: het was klaar."

Hoe zuur is het om net voor de finale af te vallen?

"Niet. Echt niet. We leven in een heel erg prestatiegerichte maatschappij, waarin je pas geslaagd bent als je de eerste of de beste bent. Voor mijn gevoel bén ik een Robinson, want ik heb precies gedaan wat ik daar wilde doen. Ik zie het ook niet als verliezen."

"Ik bekijk het liever positief: ik ben mezelf gebleven, ben grappen blijven maken, heb niet opgegeven en heb er altijd positief in gestaan. Iedereen heeft een piek gehad tijdens deze Expeditie, iedereen heeft wel eens iets gewonnen. Dit keer was ik het niet, het is niet anders."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Niets. Ik wilde een voorbeeld zijn voor jonge mensen, laten zien wat je kan bereiken als je maar jezelf blijft. In Nederland kunnen we zo klagen, terwijl we zoveel hebben. De mensen die ons kwamen ophalen uit de buurt, die de bootjes bestuurden, hadden gaten in hun kleding en slechte tanden, maar ze waren zo gelukkig. Daar kunnen wij echt nog wat van leren."

"Wij hebben ruzie over de eikels van de buren die op het dak vallen, terwijl er over de hele wereld mensen omkomen van de honger. We mogen wel wat dankbaarder zijn. Daarom heb ik er ook geen moment aan gedacht op te geven, ik vind dat je verplicht bent het gewoon uit te zitten."

"Dat ik op een gegeven moment ben gaan 'backstabben' was niet voor de kijkers thuis, ik verveelde me gewoon op het eiland en was aan het nadenken hoe ik het voor mezelf leuker kon maken. Door een beetje met mensen te gaan sollen en stemmen anders uit te brengen, maakte ik het nog een beetje spannend."

"Dominique en ik zijn niet verliefd nee, al heb ik de gekste dingen op sociale media en de gewone media voorbij zien komen. Het is allemaal leuk gemonteerd, zodat het er allemaal net wat romantischer uitziet, maar wij kunnen het gewoon goed met elkaar vinden. Mijn vrouw heeft er ook geen enkel probleem mee, die weet hoe het zit."

"Dit seizoen was eigenlijk best wel saai, daarom ben ik gaan nadenken over hoe Expeditie Robinson leuker zou kunnen worden. Ik zie een soort spaarsysteem voor me. Zoals Nienke (Plas, red.), die keer op keer terug wist te komen: dan ben je een Robinson. Ze zouden een puntensysteem moeten maken waarbij je spaart omdat je positief bent, of omdat je doorzet. Omdat je altijd het vuur maakt, of altijd kookt. Al die dingen samen maken een Robinson, niet dat je toevallig een opdracht wint."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Aisha (rapper I Am Aisha, red.). Zij heeft zich zo laten kennen, toen zij en Corry (Konings, red.) botsten en ze vrijwel meteen daarna besloot te vertrekken. Ik had dat zo niet van haar verwacht, want ik weet hoe sterk ze eigenlijk is. Ik had graag nog wat langer met haar op het eiland willen zitten."

Wie moet er winnen?

"Het maakt mij oprecht niet uit. Deze finalisten verdienen het allemaal onwijs om op die plek te zitten en verdienen het allemaal om te winnen."