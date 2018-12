Ernst-Jan Pfauth en Rob Wijnberg hebben in een maand tijd 2,5 miljoen dollar (ruim 2,2 miljoen euro) opgehaald. Door de geslaagde inzamelingsactie komt de Engelstalige versie van de journalistieke website De Correspondent van de grond.

Ruim 42.000 mensen uit meer dan 130 landen brachten het geld bijeen. "We kunnen niet wachten om straks een grensoverstijgend medicijn tegen de waan van de dag te maken voor onze leden", zegt oprichter Wijnberg.

De 32-jarige Pfauth en de 36-jarige Wijnberg verhuisden een jaar geleden naar de VS om te onderzoeken of een Engelstalige versie van De Correspondent levensvatbaar is. Het journalistieke platform begon in 2013 in Nederland.

Onder anderen Jimmy Wales (oprichter van Wikipedia), actrice Carice van Houten en David Simon (maker van de serie The Wire) zijn ambassadeurs van The Correspondent.

De redactie en de site worden de komende tijd uitgebreid, zodat The Correspondent halverwege volgend jaar kan worden geïntroduceerd. De journalisten gaan op zoek naar "antwoorden op de grote vragen van deze tijd".

De nieuwe leden mochten zelf kiezen welk bedrag ze zouden overmaken. Mensen met een abonnement op De Correspondent krijgen ook toegang tot de Engelstalige versie.