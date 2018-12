Saskia Houttuin, die voor RTL Nieuws verslag doet vanuit Afrika, heeft de Philip Bloemendal Prijs gewonnen. Deze erkenning voor jonge talentvolle journalistieke presentatoren in de media is voor de negende keer uitgereikt in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Houttuin kreeg de prijs, een cheque van 3.500 euro, van cabaretier Wim Daniëls. "Als correspondent Afrika voor RTL Nieuws vanuit Nairobi in Kenia geeft Saskia Afrika een gezicht", oordeelt de jury, die haar omschrijft als een "uitstekende vakvrouw".

"Zo maakt ze, vrijwel altijd alleen, korte achtergrondreportages in een nieuwsprogramma waarin ze veelal mensen introduceert waarmee je je als kijker kunt identificeren. Met heldere teksten en goede beeldvoering vertelt Saskia het verhaal."

De prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt. In 2016 won presentatrice Eva Cleven (FunX, Het Klokhuis). Eerder won ook Luuk Ikink (2012). Het geldbedrag behorende bij de onderscheiding is bedoeld om te besteden aan een opleiding, zodat de winnaar zich verder kan professionaliseren.