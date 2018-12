Met de donkere kerstdagen in aantocht is het een uitgelezen moment om relaxed op de bank podcasts te beluisteren. NU.nl zet een aantal podcasts met kerstthema op een rij.

Baby it's Cold Outside

Een verhalende podcast over een dakloze man (ingesproken door Bridesmaids-acteur Chris O'Dowd), die graag de kerstdagen wil doorbrengen met zijn zoon. Hierbij wil hij zijn leefsituatie graag voor zijn kind verbergen. Shameless-actrice Anne-Marie Duff speelt zijn ex Sam in dit dramatische verhaal, dat vanaf 17 december te beluisteren is.

Hier te beluisteren (iTunes)

VPRO's Kerstverhalen

Vier jonge auteurs, te weten Maud Vanhouwaert, Daan Heerma van Voss, Elfie Tromp en Sanneke van Hassel, lezen in deze podcast hun favoriete kerstverhaal. Er komen verhalen voorbij van onder anderen Oscar Wilde en David Sedaris.

Hier te beluisteren (iTunes)

Jamie's Christmas Cracker

Zoek je nog gerechten om tijdens de kerstdagen op tafel te zetten? In deze speciale podcast leert Jamie zelf je een aantal lekkere recepten.

Hier te beluisteren (iTunes)

Christmas Tales

Verhalende podcast van de Britse krant The Telegraph, met kerstverhalen die zijn geschreven door verschillende bekende auteurs. Onder anderen acteur Tom Hanks (die ook het boek Uncommon Type schreef) en Lionel Shriver lezen in deze podcast hun eigen verhalen voor.

Hier te beluisteren

The Christmas Stocking Show with Lee Cameron

Elke aflevering van deze podcast gaat over een bepaalde kersttraditie of een ander bekend kerstfenomeen (zoals de drie wijzen, de film Elf en de kerstboom) waarbij wordt verteld hoe deze is ontstaan. Ook is er in elke aflevering, die ongeveer tien minuten duurt, een kerstliedje te horen.

Hier te beluisteren

Weird Christmas

Deze podcast telt inmiddels dertien afleveringen en ook deze behandelt allerlei opvallende aspecten uit de wereld van Kerst, zoals kerstspookverhalen, irritante kerstliedjes en gekke kerstseries en -films.

Hier te beluisteren

It's Only a Movie

In It's Only a Movie worden diverse films en genres besproken. In de twintigste aflevering is het de beurt aan de kerstfilms. De vier presentatoren van deze podcast bespreken hun favorieten in dit subgenre.

Hier te beluisteren

Deck the Hallmark

Drie komieken bespreken in deze podcast alle kerstfilms die worden uitgezonden via het Amerikaanse kanaal Hallmark. Dat zijn doorgaans mierzoete romantische films, die presentatoren Bran, Panda en Dan tot in detail op komische wijze uitpluizen.

Hier te beluisteren