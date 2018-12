Ellen DeGeneres, die sinds 2003 haar talkshow The Ellen DeGeneres Show presenteert, denkt erover om na 2020 te stoppen met het programma.

Onlangs werd haar contract tot 2020 verlengd, maar in een interview met The New York Times vertelt DeGeneres (60) dat zij overwoog om haar contract te laten aflopen.

Haar broer Vance spoort zijn zus aan om door te gaan met de show, omdat "het land haar positieve, verbindende aanwezigheid op televisie nodig heeft, nu Trump aan de macht is".

Daarentegen wil DeGeneres' echtgenote Portia de Rossi graag dat zij stopt met de talkshow. "Ze wordt kwaad wanneer mijn broer me vertelt dat ik er niet mee moet stoppen", aldus de presentatrice.

"Ik vind dat ze zo'n geweldig actrice en stand-up-comedienne is, dat ze deze talkshow niet nodig heeft om haar creativiteit te uiten", voegt De Rossi toe. "Er zijn nog andere dingen die ze kan aanpakken."

DeGeneres vertelt in het gesprek dat ze graag weer eens in een film zou willen spelen, "het liefst een onaantrekkelijk persoon". "Ik vind niet dat het eind van haar talkshow ook het eind van haar carrière moet zijn", besluit De Rossi.

DeGeneres was van 1994 tot 1998 te zien in de comedyserie Ellen, waarin ze het eerste publiekelijk lesbische personage op televisie speelde. In 2003 sprak ze de stem in van vis Dory in de Disneyfilm Finding Nemo, wat ze in 2016 nogmaals deed in Finding Dory.