Michael Boogerd staat ondanks zijn eerdere verlies vanavond toch in de finale van Boxing Stars. Hij neemt de plek in van de geblesseerde Dan Karaty.

De wielrenner maakte het nieuws woensdagochtend bekend op Radio Veronica. "Ik geloof het nog niet echt", vertelde Boogerd aan de telefoon. "Ze belden me gisteravond nog heel laat op."

Boogerd denkt het zwaar te gaan krijgen tegen voormalig MainStreet-zanger Rein van Duivenboden. "Het is zeker niet niks. Vorige week was ik niet helemaal mezelf. Normaal vind je het nog wel leuk als je een revanche krijgt, maar ik moet zeggen dat ik na mijn eerste wedstrijd niet meer echt volle bak heb kunnen trainen zoals ik wil. Het was vorige week al niet echt top, dus ik verwacht niet dat het nu heel veel beter zal zijn. Maar ik heb ja gezegd, want ik kan slecht nee zeggen."

Boogerd werd vorige week in de halve finale van Boxing Stars uitgeschakeld door Dan Karaty. Die maakte dinsdag echter bekend dat hij zich terug zou trekken vanwege een scheur in zijn biceps. "Ik ben ontzettend gefrustreerd", vertelde Karaty aan RTL Boulevard. "Ik vond de uitdaging echt geweldig. Dat ik het niet kan afmaken, is vreselijk."