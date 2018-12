Dan Karaty, die woensdag in de finale van Boxing Stars tegen voormalig MainStreet-zanger Rein van Duivenboden zou boksen, heeft een scheur in zijn biceps opgelopen. Daardoor heeft hij zich moeten terugtrekken uit de televisiewedstrijd.

"Ik ben teleurgesteld, op zijn zachtst gezegd", aldus Karaty in gesprek met RTL Boulevard. Door de scheur in zijn bicep kan hij zijn arm niet buigen of recht houden, waardoor het niet mogelijk is om woensdag te boksen.

"Ik ben ontzettend gefrustreerd", zegt de danser die in Nederland vooral bekend is als jurylid. "Ik vond de uitdaging echt geweldig. Dat ik het niet kan afmaken, dat is vreselijk."

Het is nog niet bekend wie in de plaats van Karaty tegen Van Duivenboden mag boksen. De andere duels gaan tussen danser Juvat Westendorp en Joey Spaan (Matsoe Matsoe uit Oh Oh Cherso) en model Jessie Jazz Vuijk en presentatrice Saar Koningsberger.