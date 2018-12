Edwin Evers heeft dinsdagavond in De Wereld Draait Door de tweede André van Duin Comedy Award gekregen. Hij ontving de ereprijs uit handen van de komiek zelf.

In het juryrapport wordt Evers, die op 21 december na 21 jaar zijn laatste uitzending van de ochtendshow Evers Staat Op presenteert, geroemd om zijn "veelzijdige comedytalent".

"Hij neemt met gepaste vrolijkheid, het nieuws uit de krant door en maakt hilarische grappen, maar laat mensen evengoed in hun waarde", staat in het rapport, waaruit Van Duin enkele passages voorlas.

"Ook ernstige onderwerpen schuwt hij niet, en hij treft daarbij steevast de juiste toon. Zijn imitaties zijn uitzonderlijk en levensecht, waarbij hij op razend knappe wijze gebruikmaakt van de techniek."

"Vaak is hij geïmiteerd, maar nooit is hij geëvenaard", aldus de jury over Evers. "Steeds was hoorbaar hoeveel plezier hij zelf beleefde aan zijn dagelijkse ochtendshow. Mede dankzij hem is het radiolandschap voorgoed veranderd."

André van Duin Comedy Award bestaat sinds 2014

De André van Duin Comedy Award is in 2014 in het leven geroepen door de VandenEnde Foundation en aangeboden aan Van Duin ter gelegenheid van zijn vijftigjarige artiestenjubileum. Cabaretier Jochem Myjer ontving dat jaar als eerste de prijs.

De prijs heeft tot doel "een bijzonder en veelzijdig komisch talent dat grenzen verlegt, dat zich onderscheidt en dat, in de geest van naamgever André van Duin, een breed publiek vermaakt in het theater, op tv of radio of op een ander (audio)visueel platform te eren".

Evers ontvangt een beeldje, plus een geldbedrag van 12.500 euro dat hij mag doneren aan een stichting die eraan bijdraagt "andere mensen een vrolijk gevoel te geven".

Dj ontving in maart Gouden Harp

In april 2000 maakte de dj de overstap van 3FM, waar hij vanaf 1998 de gelijknamige ochtendshow presenteerde, naar Radio 538. "Die 21 jaar ochtendshow was een waanzinnige periode in mijn leven. Ik koester die herinnering", vertelde Evers over zijn aangekondigde vertrek.

In maart ontving Evers nog een Gouden Harp voor zijn verdiensten voor de Nederlandse muziekindustrie. Volgens de Buma Cultuur-jury had Evers "ochtendradio vanaf het begin op de kaart gezet".