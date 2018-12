Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Documentaire​: 3Lab: Keetschoppers

23.55-0.25 uur op NPO3

25 bejaarde mannen spreken elkaar elke dag in hun clubhuis in Amersfoort; een ijzeren keet in hun oude volksbuurt in Amersfoort. In het clubhuis voelen ze zich weer even twintig, maar de realiteit is dat ze een voor een overlijden.

Komische dramaserie: Gevoel voor Tumor

21.10-22.15 uur op NPO3

Tristan Devriendt heeft zijn studie geneeskunde zes jaar lang opgesplitst in theorie aan de bar en de praktijkanatomie onder de lakens. Hij heeft maar één doel: een plek als assistent-neurochirurgie veroveren. Op diezelfde dag wordt er kanker bij hem ontdekt.

Reportageserie​: Reizen Waes Europa

20.30-21.20 uur Eén

Spanje telt 50 miljoen inwoners en trekt jaarlijks 75 miljoen reizigers. De meeste bezoeken Barcelona, Madrid en de costa's, maar er is zo veel meer op het Iberische schiereiland. Tom Waes trekt vanuit het zuiden van Spanje langs het westen naar het noorden.

Misdaadserie: Over water

21.20-22.05 uur op Eén

John Beckers krijgt nog één kans van zijn vrouw, twee kinderen en schoonvader. Die laatste geeft hem een baan in de Antwerpse haven, maar het duurt niet lang of de haven werkt voor hém. De handel in coke is hem op zijn lijf geschreven.

Film​: Bon Bini Holland

20.00-22.00 uur RTL 4

Robertico Florentina is een charmante oplichter die in Curaçao zijn geld verdient met Bon Bini Bungalows. Dat is een bureau dat vakantiehuizen aanbiedt aan toeristen, zonder dat de eigenaar daar iets van afweet. Als hij per ongeluk een gevaarlijke crimineel belazert, vlucht hij naar Nederland. Daar ontmoet hij de knappe Noëlla.

